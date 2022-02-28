درجال سيدعو إنفانتينو لحضور مباراة العراق والإمارات

وذكر درجال لوسائل الاعلام الاثنين ان "الاتحاد العراقي سيوجه دعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو وكذلك لرئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم لحضور مباراة العراق والامارات المقررة في العاصمة بغداد الشهر المقبل".

وأضاف "كما ستتم دعوة عدد من رؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات لحضور هذه المباراة".

وأوضح أن "قناعة متوفرة لدى فيفا بقدرة العراق على استضافة وإقامة هذه المباراة وكذلك المباريات الدولية مستقبلاً وإن عودة المباريات الى العاصمة هو استحقاق طبيعي".

ويلتقي منتخبا العراق والامارات في الرابع والعشرين من آذار/مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022، في مباراة تقام أوّل مرة في العاصمة بغداد بعد إعلان رفع الحظر عن الملاعب العراقية.