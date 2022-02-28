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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

درجال سيدعو إنفانتينو لحضور مباراة العراق والإمارات

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أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال نيته توجيه دعوة إلى رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لحضور مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد عودة المباريات إلى بغداد.

AFP

وذكر درجال لوسائل الاعلام الاثنين ان "الاتحاد العراقي سيوجه دعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو وكذلك لرئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم لحضور مباراة العراق والامارات المقررة في العاصمة بغداد الشهر المقبل".

وأضاف "كما ستتم دعوة عدد من رؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات لحضور هذه المباراة".

وأوضح أن "قناعة متوفرة لدى فيفا بقدرة العراق على استضافة وإقامة هذه المباراة وكذلك المباريات الدولية مستقبلاً وإن عودة المباريات الى العاصمة هو استحقاق طبيعي".

ويلتقي منتخبا العراق والامارات في الرابع والعشرين من آذار/مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر  2022، في مباراة تقام أوّل مرة في العاصمة بغداد بعد إعلان رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

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