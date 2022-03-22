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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

خلل في طائرة المنتخب التشيكي يؤجل سفره إلى السويد

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اضطر المنتخب التشيكي لكرة القدم إلى تأجيل سفره إلى السويد لخوض مواجهته الحاسمة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بسبب خلل في الطائرة التي كان من المفترض أن تقلّه، بحسب ما أفاد الثلاثاء متحدث باسم المنتخب الوطني.

AFP

وقال المتحدث بيتر سيديفي "قرر المنتخب التشيكي تغيير جدوله، على أن يسافر إلى السويد الأربعاء بسبب خلل في الطائرة".

ومن المقرر أن تقام المباراة المصيرية في سولنا الخميس، على أن يواجه الفائز بينهما المنتخب البولندي في المباراة النهائية، علماً أن الأخير تأهل مباشرة إلى النهائي عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ولم يكشف سيديفي عن تفاصيل الخلل الذي أدى إلى تأخير موعد سفر المنتخب التشيكي الذي يعاني من العديد من الغيابات المهمة عن صفوفه بسبب الإصابة أمثال مهاجمه باتريك شيك والجناح فلاديمير كوفال. 

 

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