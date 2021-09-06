خسارة ثانية لجيبوتي في تصفيات كأس العالم ​​​​​​​



وكانت جيبوتي البادئة بالتسجيل عبر أنس فرح علي (32)، لكن النيجر ردت بقوة في الشوط الثاني وسجلت رباعية تناوب عليها فيكتوريان أديبايور (49 و56) وأمادو وونكوي (64 من ركلة جزاء) وأمادو سابو (68).



وتلقى منتخب النيجر ضربة موجعة في الدقيقة 83 بطرد لاعبه حسان أمادو، وهو ما استغلته جيبوتي لتقليص الفارق عبر حسين سعيد وارساما في الدقيقة الأخيرة.



وكانت جيبوتي تلقت خسارة قاسية من مضيفتها الجزائر صفر-8 في الجولة الأولى الخميس، فيما حققت النيجر فوزها الأول بعد خسارتها أمام ضيفتها بوركينا فاسو صفر-2 في اليوم ذاته.



وتحلّ الجزائر ضيفة على بوركينا فاسو في مدينة مراكش المغربية لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.



وفي المجموعة الخامسة عززت مالي صدارتها بتعادلها مع مضيفتها أوغندا سلباً.



ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط بفارق نقطتين أمام أوغندا وكينيا التي كانت تعادلت 1-1 مع مضيفتها راوندا الأخيرة (نقطة واحدة).



وتعادلت أيضاً بنين مع ضيفتها جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-1 ضمن المجموعة العاشرة.



وبكّرت جمهورية الكونغو الديموقراطية بالتسجيل عبر ديوميرسي مبوكاني في الدقيقة 11، وردت بنين بعد 22 دقيقة بفضل جوردان أديوتي (33).



وعززت بنين صدارتها مؤقتاً برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعادلت للمرة الثانية توالياً بعد الأولى بالنتيجة ذاتها على أرضها أمام ضيفتها تنزانيا.



وتلتقي تنزانيا (نقطة واحدة) مع مدغشقر (بدون رصيد) الثلاثاء ضمن المجموعة ذاتها.



