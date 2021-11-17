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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

خسارة تشيلي تؤهل الأرجنتين رسمياً إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

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ضمنت الأرجنتين رسمياً وصولها إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد خسارة تشيلي من قبل الإكوادور 2-0 ضمن الجولة 14 من التصفيات المونديالية الخاصة بقارة أميركا الجنوبية.

Reuters

وكانت الأرجنتين اكتفت بالتعادل السلبي مع ضيفتها البرازيل فجر اليوم أيضاً. لتستمر الأرجنتين بدون هزيمة في مباراتها رقم 27 

وكانت سنة رائعة للأرجنتين وليونيل ميسي، الذي فاز بلقب كوبا أميركا في الخامس عشر في يوليو/ تموز بفوزه في النهائي 1-0 على البرازيل بالذات في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

كما أنها المرة الثالثة عشر على التوالي التي تتأهل فيها الأرجنتين لكأس العالم بعد أن فشلت في التأهل إلى نهائيات 1970 في المكسيك، وسيكون كأس العالم في قطر الخامس لميسي.

ويبدو أن الإكوادور مستعدة للانضمام إلى العملاقين القاريين، حيث احتلت المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الأرجنتين الثانية.

وسجل ثنائية الفوز للإكوادور بيرفس إستوبينان 9، ومويسيس كايسيدو 90+ 3 في المباراة التي أقيمت في تشيلي وطرد منها مبكراً أرتورو فيدال في الدقيقة 13 لتدخله العنيف على لاعب الإكوادور توريس.

وبات جدول الترتيب على الشكل التالي: 

1- البرازيل 35  نقطة (متأهلة)
2- الأرجنتين 29 (متأهلة)
3- الإكوادور 23
4- كولومبيا 17
5- بيرو 17
6- تشيلي 16
7- الأوروغواي 16
8- بوليفيا 15
9- باراغواي 13
10- فنزويلا 7

وتتاهل كل من المنتخبات الـ4 الأوائل والخامس يخوض الملحق.

الملخصات المنتخب الأرجنتيني تصفيات كأس العالم ليونيل ميسي نهائيات كأس العالم تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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