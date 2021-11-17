خسارة تشيلي تؤهل الأرجنتين رسمياً إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

وكانت الأرجنتين اكتفت بالتعادل السلبي مع ضيفتها البرازيل فجر اليوم أيضاً. لتستمر الأرجنتين بدون هزيمة في مباراتها رقم 27

🇦🇷 Congratulations Argentina 👏👏👏



🏆 The two-time #WorldCup champions have secured their ticket to Qatar ✈️🇶🇦 pic.twitter.com/3vuyoihqCz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2021

وكانت سنة رائعة للأرجنتين وليونيل ميسي، الذي فاز بلقب كوبا أميركا في الخامس عشر في يوليو/ تموز بفوزه في النهائي 1-0 على البرازيل بالذات في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

كما أنها المرة الثالثة عشر على التوالي التي تتأهل فيها الأرجنتين لكأس العالم بعد أن فشلت في التأهل إلى نهائيات 1970 في المكسيك، وسيكون كأس العالم في قطر الخامس لميسي.

ويبدو أن الإكوادور مستعدة للانضمام إلى العملاقين القاريين، حيث احتلت المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الأرجنتين الثانية.

وسجل ثنائية الفوز للإكوادور بيرفس إستوبينان 9، ومويسيس كايسيدو 90+ 3 في المباراة التي أقيمت في تشيلي وطرد منها مبكراً أرتورو فيدال في الدقيقة 13 لتدخله العنيف على لاعب الإكوادور توريس.

وبات جدول الترتيب على الشكل التالي:

1- البرازيل 35 نقطة (متأهلة)

2- الأرجنتين 29 (متأهلة)

3- الإكوادور 23

4- كولومبيا 17

5- بيرو 17

6- تشيلي 16

7- الأوروغواي 16

8- بوليفيا 15

9- باراغواي 13

10- فنزويلا 7

وتتاهل كل من المنتخبات الـ4 الأوائل والخامس يخوض الملحق.