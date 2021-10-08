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دوري الأمم الأوروبية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

حريق في ملعب أندورا الوطني عشية استضافة إنكلترا

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اندلع حريق في ملعب أندورا الوطني الجمعة عشية المباراة بين المنتخبين الأندوري والإنكليزي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وأفادت التقارير أنّ رجال الإطفاء أخمدوا الحريق بعد دقائق على اندلاعه ولا يبدو أن أحداً تعرض للإصابة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المباراة ضد إنكلترا مساء السبت ستمضي قدماً كما هو مخطط لها في الجولة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة التي يتصدرها منتخب "الأسود الثلاثة" برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا الثانية.

وأكدت حكومة أندورا في بيان على تويتر أنّه: "تمّ إخماد حريق صغير اندلع في الملعب الوطني بعد ظهر اليوم الجمعة".

واندلع الحريق في منتصف جانب من الملعب وترك علامة سوداء كبيرة على الأرض، فيما تضرر هيكل معدني وحرق جزء صغير من العشب الاصطناعي.

وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود مما أثر على بعض المباني السكنية القريبة من الجانب المحترق للملعب.

وكان المنتخب الإنكليزي تدرب في وقت سابق الجمعة على أرض الملعب الذي يتسع لـ3300 مشجع استعداداً للمباراة ضد المنتخب المضيف المصنف 156 عالمياً.

منتخب إنكلترا أندورا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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