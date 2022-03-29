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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تونس تطيح بمالي وتتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ إثر تعادله الثلاثاء على أرضه مع ضيفه المالي من دون أهداف مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل في باماكو.

Reuters

ونجح "نسور قرطاج" في قيادة المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، إلى بر الأمان لتتأهل تونس إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها.
 
وكان موسى سيساكو لاعب مالي سجّل بالخطأ هدف الفوز لتونس في مباراة الذهاب.
 

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