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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تونس تحسم تواجدها في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية

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صعد المنتخب التونسي إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™عقب تغلبه على ضيفه منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية.

وأحرز عيسى العيدوني الهدف الأول للمنتخب التونسي في الدقيقة 18، وأضاف محمد دراغر الهدف الثاني في الدقيقة 31 قبل أن يحرز علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 80 سجل فاشيون ساكالا هدف زامبيا الوحيد.

ورفع نسور قرطاج بذلك رصيدهم إلى 13 نقطة في الصدارة وحلقوا بالتالي إلى الدور الحاسم بجوار منتخبات الجزائر عن المجموعة الأولى ونيجيريا عن المجموعة الثالثة، والكاميرون التي حسمت تأهلها بالفوز على كوت ديفوار، عن المجموعة الرابعة ومالي عن المجموعة الخامسة، ومصر عن السادسة، وغانا ممثلة للمجموعة السابعة والسنغال بطلة المجموعة الثامنة والمغرب التي تصدرت المجموعة التاسعة إضافة إلى الكونغو الديمقراطية بطلة المجموعة العاشرة.
 

منتخب تونس تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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