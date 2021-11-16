تونس تحسم تواجدها في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية

وأحرز عيسى العيدوني الهدف الأول للمنتخب التونسي في الدقيقة 18، وأضاف محمد دراغر الهدف الثاني في الدقيقة 31 قبل أن يحرز علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 80 سجل فاشيون ساكالا هدف زامبيا الوحيد.

ورفع نسور قرطاج بذلك رصيدهم إلى 13 نقطة في الصدارة وحلقوا بالتالي إلى الدور الحاسم بجوار منتخبات الجزائر عن المجموعة الأولى ونيجيريا عن المجموعة الثالثة، والكاميرون التي حسمت تأهلها بالفوز على كوت ديفوار، عن المجموعة الرابعة ومالي عن المجموعة الخامسة، ومصر عن السادسة، وغانا ممثلة للمجموعة السابعة والسنغال بطلة المجموعة الثامنة والمغرب التي تصدرت المجموعة التاسعة إضافة إلى الكونغو الديمقراطية بطلة المجموعة العاشرة.

