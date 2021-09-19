تعيين الألماني كونتس مدرباً للمنتخب التركي

وأفاد الاتحاد التركي في بيان أنه "تم التوصل" إلى اتفاق مع المهاجم الدولي الألماني السابق البالغ 58 عاماً (25 مباراة دولية) من دون الإفصاح عن تفاصيل، على أن يتولى كونتس مهامه الإثنين مهامه خلفًا لغونيش المقال من منصبه في العاشر من الشهر الجاري عقب الخسارة القاسية لتركيا أمام هولندا 1-6 في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وسبق لكونتس أن دافع عن ألوان فريق بشيكتاش التركي في موسم 1995-1996، حيث خاض معه 30 مباراة، وسجل 9 أهداف. كما توج بطلاً لأوروبا مع "مانشافت" في عام 1996.

وقاد كونتس منتخب ألمانيا ما دون 21 عاماً الذي يشرف على تدريبه منذ عام 1996، إلى نهائي كأس أوروبا ثلاث مرات توالياً وأحرز اللقب في عامي 2017 و2021.

كما قاد المنتخب الوطني الأولمبي حيث خرج من دور المجموعات في ألعاب طوكيو 2020.

وتم تداول اسم المهاجم الدولي السابق كبديل محتمل لمواطنه يواكيم لوف الذي أشرف على الـ "مانشافت" بين عامي 2006 و2021، قبل أن يتم تعيين مدرب بايرن ميونيخ السابق هانزي فليك خلفاً له.

