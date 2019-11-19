تعادل العراق والبحرين يبقي الصدارة على حالها

وشهدت هذه المجموعة اليوم أيضاً فوز هونغ كونغ على كمبوديا 2-صفر.

وفرض المنتخب العراقي أفضليته على نظيره البحريني طوال أحداث اللقاء وخصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد أخطر الفرص من المهاجم مهند علي بكرة ارتدت من القائم عند الدقيقة (85).

ورغم التعادل بقيت الصدارة على حالها حيث رفع المنتخب العراقي رصيده إلى (11) نقطة من (5) مباريات، مقابل (9 نقاط) للبحرين من (5) مباريات، و(6 نقاط) لإيران من (4) مباريات، و(5 نقاط) لهونغ كونغ، ونقطة واحدة لكمبوديا وكلاهما خاض (5) مباريات.

وستقام الجولة السابعة من التصفيات خلال شهر آذار/مارس من العام المقبل وتشهد مواجهتي ايران مع هونغ كونغ في طهران والبحرين مع كمبوديا في المنامة، على أن يخلد المنتخب العراقي للراحة.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم اختار العاصمة الأردنية عمان لإقامة مواجهتي منتخب بلاده أمام ايران والبحرين بسبب الأوضاع الأمينة والاحتجاجات التي تمر بها البلاد للشهر الثاني على التوالي.

وكان المنتخب العراقي فاز الخميس الماضي على إيران 2-1.