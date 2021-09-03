تعادلان مخيبان لكوت ديفوار وجنوب إفريقيا خارج القواعد

وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة الرابعة في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ سقطت كوت ديفوار في فخ التعادل أمام موزامبيق.

وتلعب الكاميرون مع مالاوي لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية، تنتظر كوت ديفوار قمّة نارية أمام ضيفتها الكاميرون الإثنين المقبل، فيما تحلّ موزامبيق ضيفة على مالاوي الثلاثاء.



وفي منافسات المجموعة السابعة، لم تكن حال جنوب إفريقيا أفضل واكتفت بنقطة واحدة أمام مضيفتها زيمبابوي، وتلتقي غانا مع إثيوبيا لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية الإثنين المقبل، تلعب جنوب إفريقيا مع ضيفتها غانا، فيما تلتقي زيمبابوي مع مضيفتها إثيوبيا الثلاثاء.