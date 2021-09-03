English
العربية
دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تعادلان مخيبان لكوت ديفوار وجنوب إفريقيا خارج القواعد

من قبل

عاد المنتخبان الإيفواري والجنوب إفريقي بتعادلين سلبيين مخيبين خارج القواعد أمام موزامبيق وزيمبابوي على التوالي.

AFP

وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة الرابعة في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ سقطت كوت ديفوار في فخ التعادل أمام موزامبيق.

وتلعب الكاميرون مع مالاوي لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية، تنتظر كوت ديفوار قمّة نارية أمام ضيفتها الكاميرون الإثنين المقبل، فيما تحلّ موزامبيق ضيفة على مالاوي الثلاثاء.

وفي منافسات المجموعة السابعة، لم تكن حال جنوب إفريقيا أفضل واكتفت بنقطة واحدة أمام مضيفتها زيمبابوي، وتلتقي غانا مع إثيوبيا لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية الإثنين المقبل، تلعب جنوب إفريقيا مع ضيفتها غانا، فيما تلتقي زيمبابوي مع مضيفتها إثيوبيا الثلاثاء.

منتخب جنوب إفريقيا منتخب كوت ديفوار تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق ميسي يخطف الأنظار في فنزويلا م
اقرأ
ميسي يخطف الأنظار في فنزويلا مع عودة الحياة للمدرجات
التالي موريتانيا تنهزم أمام زامبيا
اقرأ
موريتانيا تنهزم أمام زامبيا

آخر الأحداث

>