تصفيات مونديال 2022: نوير يتحدى الألمان للارتقاء بمستواهم

وتفتتح ألمانيا التصفيات الخميس على أرضها في دويسبرغ ضد إيسلندا ضمن منافسات المجموعة العاشرة، وذلك في أول مباراة لها منذ الهزيمة التاريخية ضد إسبانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر خلال مواجهتهما في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وبعد قرابة 15 عاماً من توليه منصب مدرب المنتخب الوطني عقب مونديال 2006، سيتنحى يواكيم لوف عن منصبه بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئت لعام إلى الصيف المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا.



ويلتقي الألمان مع رومانيا الأحد على أرض الأخيرة قبل العودة مجدداً إلى دويسبرغ بعد ثلاثة أيام لمواجهة مقدونيا الشمالية في المجموعة الأوروبية العاشرة التي تضم أيضاً أرمينيا وليشتنشتاين.

وتحدى لوف لاعبيه لاستعادة مستواهم مع المنتخب، وهو أمر شدّد عليه أيضا القائد نوير بالقول: "المدرب الوطني محق، نحن جميعاً أمام تحدٍ، لدينا خطط كبيرة، نريد الدخول في وتيرة الأمور، لا نتحمل ارتكاب المزيد من الأخطاء".

وأشار نوير، إلى أن المنتخب الألماني يخوض نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، حيث يتواجه أبطال مونديال 2014 مع فرنسا حاملة اللقب العالمي والبرتغال حاملة اللقب القاري والمجر، بحافز إضافي.



وقال في هذا الصدد: "لدينا جميعاً أهدافاً طموحة ونريد أن نتوج حقبة (لوف) الناجحة بنهاية رائعة"، مضيفاً "(لوف) متحمس وطموح للغاية، يريد ذلك بأيّ ثمن، يريد التنحي مع أكبر قدر ممكن من النجاح".

واستدعى لوف خمسة من لاعبي الدوري الإنكليزي بعدما خففت ألمانيا بعض قيود السفر التي تفرضها على القادمين من بريطانيا في سعيها للحد من تفشي النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

لكن لاعب وسط مانشستر سيتي المتألق إيلكاي غوندوغان وثلاثي تشيلسي كاي هافرتس وتيمو فيرنر وأنتونيو روديغر إضافة إلى حارس أرسنال برند لينو هم في "حجر" داخل معسكر ألمانيا.

وعلى الخمسة البقاء بعيداً عن زملائهم باستثناء التمارين والمباريات واجتماعات المنتخب.

وكشف نوير: "نحن لسنا على احتكاك بلاعبي (القادمين) المملكة المتحدة الذين لديهم طاولات منفصلة، مقارنة باللاعبين الذين يعيشون في أوروبا القارية".