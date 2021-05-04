تصفيات مونديال 2022: توجّه نحو تأجيل التصفيات الإفريقية حتى أيلول/سبتمبر



وقال رئيس أحد الاتحادات للوكالة فضّل عدم الكشف عن اسمه بأن "لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي وافقت الاثنين على قرار التأجيل بانتظار تبني اللجنة التنفيذية له". وقد أكد مسؤولون آخرون في كرة القدم هذا القرار.

بيد أن الاتحاد الإفريقي أكد بأنه "سيصدر بيانا اليوم" يتعلق بهذا الموضوع.

وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الإفريقية بواقع جولتين في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، ثم يُقام الملحق في آذار/مارس من العام المقبل بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد أن تأجلت من مطلع العام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19 بحسب المصادر ذاتها.

ويأتي هذا القرار قبل أربعة أسابيع فقط من بداية التصفيات وذلك لعدم سماح الاتحاد القاري بإقامة مباريات في 22 دولة من أصل 54 منتسبة إلى الاتحاد الإفريقي، بسبب عدم ملائمة الملاعب مع الشروط المطلوبة بحسب لائحة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكانت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد القاري والمجتمعة في أبيدجان حيث تواجد أيضا رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو، وافقت الاثنين على هذه اللائحة.

ومن بين هذه الدول على سبيل المثال، السنغال وصيفة النسخة الأخيرة، مالي وبوركينا فاسو وسيراليون التي لا تستطيع خوض مبارياتها البيتية على أرضها في حال إقامة الجولتين الأوليين في حزيران/يونيو.

