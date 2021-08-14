تصفيات مونديال قطر: ثمانية منتخبات أفريقية ستخوض مبارياتها في ملاعب محايدة



قرّر الاتحاد الأفريقي (كاف) بعد جولة استكشافية وتقييمية على الملاعب، نقل مباريات مالي وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي وناميبيا والنيجر، والتي كان من المقرر أن تلعب على أرضها بين 1 و8 أيلول/سبتمبر المقبل.



وستلعب مالاوي ونامبيا في جنوب أفريقيا (سويتو) وجمهورية أفريقيا الوسطى في الكاميرون (دوالا) وغينيا بيساو في موريتانيا (نواكشوط) بينما تستضيف المغرب مباريات مالي (أغادير) وبوركينا فاسو والنيجر (مراكش) وجيبوتي (الرباط).



اللافت، أنّ مالي حصلت على موافقة سابقة لاستضافة مباريات دولية في ستة ملاعب، عندما نظّمت كأس أمم أفريقيا عام 2002.



إلا أنّ صيانة الملاعب تبقى مشكلة حقيقية في أفريقيا، حيث حذر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي عند انتخابه رئيسًا للاتحاد الأفريقي، الاتحادات المعنية من ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية.



ستلعب المنتخبات الأفريقية الأربعون في التصفيات سعياً لخطف إحدى البطاقات الخمس المؤهلة الى مونديال قطر.



وتُفتتح التصفيات في مطلع شهر أيلول/سبتمبر حيث تقام مباراتان لكل منتخب، وكذلك في تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.



ومن ثمّ تقام المرحلة التالية في آذار/مارس 2022، حيث ستتأهل أفضل عشرة منتخبات إلى المرحلة النهائية والحاسمة لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى كأس العالم المقررة في قطر 2022.