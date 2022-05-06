تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: أوكرانيا تستعد للملحق الأوروبي في سلوفينيا

وبدأت الاستعدادات هذا الأسبوع في مقر الاتحاد السلوفيني لكرة القدم في بردو بري كرانيو على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال العاصمة ليوبليانا.

جمع مدرب أوكرانيا أولكسندر بتراكوف 23 لاعبا من الأندية الأوكرانية ويتوقع وصول آخرين من دول أوروبية أخرى.

منذ وصولهم إلى بردو، كان اللاعبون يتدربون مرتين في اليوم ما يمنح المدرب الفرصة لاختيار اللاعبين الذين سيخوضون المباراة ضد اسكتلندا.

وقال ستيباننكو إن الحرب التي بدأت عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير ، أبعدته عن ملعب كرة القدم ومن دون تدريب لأكثر من شهر، لكنه وزملاؤه في الفريق بدؤوا يستعيدون لياقتهم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما للصحافيين قبل بدء التدريبات بعد ظهر اليوم الجمعة "إنها ليست مجرد لعبة كرة قدم. علينا أن نلعب بأرواحنا وقلوبنا". نحصل على رسائل من جنودنا ولديهم مطلب واحد فقط: الرجاء بذل كل ما في وسعك للذهاب إلى كأس العالم".

واعتبر أنه إذا تأهل المنتخب إلى مونديال قطر "فسيكون ذلك احتفالاً للدولة" وقال "بالنسبة للبلد، بالنسبة لهم (الجنود) هذه لحظة أمل".

ويخوض المنتخب الأوكراني مباراة ودية مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم 11 أيار/مايو في إطار الاستعدادات لخوض المباراة ضد اسكتلندا.

وقال بتراكوف إن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم يجري مفاوضات بشأن المزيد من المباريات الودية لإعداد المنتخب وقال "نملك تصميما كبيرا للذهاب إلى قطر".

وكانت المباراة ضد اسكتلندا مقررة في 24 آذار/مارس الماضي، بيد أنه تم تأجيلها إلى الأوّل من حزيران/يونيو بناء على طلب أوكرانيا عقب الغزو الروسي لبلادها في شباط/فبراير الماضي.

ويلتقي الفائز من مواجهة أوكرانيا واسكتلندا على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو، مع ويلز في الخامس من حزيران/يونيو في كارديف للحصول على البطاقة الأوروبية الأخيرة المؤهلة للعرس العالمي.