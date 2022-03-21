English
العربية
الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: كوفيد يصيب بيبي وديالو بدلاً منه في تشكيلة البرتغال

من قبل

أصيب المدافع الدولي المخضرم لمنتخب البرتغال بيبي بفيروس كوفيد-19 في اليوم الأول من المعسكر التحضيري للمنتخب الذي يتحضر لمواجهة تركيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الاثنين، من دون تحديد مدة حجره الصحي.

AFP

وقال الاتحاد في بيان إن المدرب فرناندو سانتوس استدعى لاعب ليل تياغو ديالو الذي كان من المقرر أن ينضم إلى منتخب تحت 21 عاماً، لتعويض المدافع الدولي البالغ 39 عاماً.

وكان المنتخب قد حُرم بالفعل من خدمات مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي روبن دياش بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد البرتغالي أعلن في وقت سابق الاثنين، غياب لاعب الوسط روبن نيفيش جراء تعرضه لاصابة مع فريقه ولفرهامبتون الانكليزي، على أن يحلّ بدلاً منه فيتينيا.

ويتألق فيتينيا، ابن الـ 22 عاماً، مع بورتو هذا الموسم وقد تم استدعاؤه بانتظام لمنتخب الشباب، حيث سيحصل على فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب الأوّل.

ويبدأ النجم كريستيانو رونالدو ورفاقه معسكرهم التحضيري اليوم الاثنين في مركز تدريب الاتحاد، الواقع في أويراس، في الضواحي الغربية للشبونة.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره التركي الخميس في بورتو في الدور نصف النهائي من ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، وفي حال نجح بطل أوروبا 2016 في الفوز، فيستقبل في 29 الحالي على ملعب "التنين" مرة جديدة الفائز في نصف النهائي بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية. 

وشارك منتخب البرتغال في كل البطولات الدولية الكبرى التي نظمت منذ كأس أوروبا 2000، فيما يعود آخر إخفاق له خلال التصفيات المؤهلة لمونديال فرنسا 1998.

منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بيبي كوفيد-19 تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق الإصابة تحرم تونس من خدمات الخ
اقرأ
الإصابة تحرم تونس من خدمات الخزري وبرون أمام مالي
التالي

آخر الأحداث

>