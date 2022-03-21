تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: كوفيد يصيب بيبي وديالو بدلاً منه في تشكيلة البرتغال

وقال الاتحاد في بيان إن المدرب فرناندو سانتوس استدعى لاعب ليل تياغو ديالو الذي كان من المقرر أن ينضم إلى منتخب تحت 21 عاماً، لتعويض المدافع الدولي البالغ 39 عاماً.

وكان المنتخب قد حُرم بالفعل من خدمات مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي روبن دياش بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد البرتغالي أعلن في وقت سابق الاثنين، غياب لاعب الوسط روبن نيفيش جراء تعرضه لاصابة مع فريقه ولفرهامبتون الانكليزي، على أن يحلّ بدلاً منه فيتينيا.

ويتألق فيتينيا، ابن الـ 22 عاماً، مع بورتو هذا الموسم وقد تم استدعاؤه بانتظام لمنتخب الشباب، حيث سيحصل على فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب الأوّل.

ويبدأ النجم كريستيانو رونالدو ورفاقه معسكرهم التحضيري اليوم الاثنين في مركز تدريب الاتحاد، الواقع في أويراس، في الضواحي الغربية للشبونة.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره التركي الخميس في بورتو في الدور نصف النهائي من ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، وفي حال نجح بطل أوروبا 2016 في الفوز، فيستقبل في 29 الحالي على ملعب "التنين" مرة جديدة الفائز في نصف النهائي بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

وشارك منتخب البرتغال في كل البطولات الدولية الكبرى التي نظمت منذ كأس أوروبا 2000، فيما يعود آخر إخفاق له خلال التصفيات المؤهلة لمونديال فرنسا 1998.