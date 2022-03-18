تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: ميسي يعود الى تشكيلة الأرجنتين

وأعلن المدرب لونيل سكالوني الجمعة عن التشكيلة التي ستواجه فنزويلا في بوينس أيرس والإكوادور في غاياكيل في 25 و29 الشهر الحالي توالياً، وقد ضمت سبعة لاعبين شبان يلعبون في أكاديميات أندية أوروبية وسبق لهم حتى أن دافعوا عن ألوان منتخبات أخرى في الفئات العمرية.

ويهدف سكالوني من استدعاء هؤلاء الى الحؤول دون خسارة جهودهم لصالح منتخبات أخرى، على غرار جناح مانشستر يونايتد الإنكليزي أليخاندرو غارناتشو (17 عاماً) ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني نيكولاس باس (17 عاماً أيضاً) اللذين لعبا سابقاً مع منتخب شباب إسبانيا.

وضمن المنتخب الأرجنتيني تأهله الى النهائيات بصحبة غريمه البرازيلي الذي يتصدر المجموعة الموحدة بفارق 4 نقاط عن رفاق ميسي.

وما زال المنتخبان اللدودان بانتظار الاتحاد الدولي "فيفا" لتحديد موعد جديد للمباراة التي توقفت بينهما في أيلول/سبتمبر ضمن الجولة السادسة، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو بسبب دخول السلطات الصحية المحلية أرضية الملعب لاتهامها أربعة لاعبين أرجنتينيين بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، خوان موسو (أتالانتا الإيطالي).

للدفاع: غونسالو مونتييل (إشبيلية الإسباني)، ناهويل مولينا (أودينيزي الإيطالي)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، خوان فويث (فياريال)، لوكاس مارتينيس كارتا (فيورنتينا الإيطالي)، جرمان بيتسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، ليساندرو مارتينيس ونيكولاس تاليافيكو (أياكس الهولندي).

للوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، لياندرو باريديس (باريس سان جرمان الفرنسي)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، إيكسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، أليكسيس ماك أليستر (برايتون الإنكليزي)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، مانويل لانسيني (وست هام الإنكليزي)، نيكولاس باس (ريال مدريد الإسباني)، تياغو خيرالنيك (فياريال)، فرانكو كاربوني وفالنتين كاربوني (إنتر الإيطالي).

للهجوم: ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، لاوتارو مارتينيس وخواكين كوريا (إنتر)، نيكولاس غونساليس (فيورنتينا)، أنخل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، خوليان ألفاريس (ريفر بلايت)، ماتياس سولي (يوفنتوس الإيطالي)، لوكاس بوي (إلتشي الإسباني)، لوكا روميرو (لاتسيو الإيطالي).

