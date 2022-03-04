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الدوري الإنكليزي
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: استدعاء لوكمان إلى تشكيلة نيجيريا

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استُدعي مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي أديمولا لوكمان إلى تشكيلة منتخب نيجيريا التي تستعد لمواجهتين حاسمتين أمام غانا، في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وتحلّ نيجيريا ضيفةً على غانا في 25 آذار/مارس الجاري، فيما تقام مباراة الردّ بعد أربعة أيام في أبوجا.

ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات المونديال ليكون أحد خمسة منتخبات إفريقية تشارك في الحدث العالمي المقرّر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في الدولة الخليجية.

وكان لوكمان (24 عاما) حصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي (فيفا) لحمل ألوان نيجيريا بعد تمثيله إنكلترا في منتخبات الفئات العمرية.

هو أحد ثلاثة لاعبين لم يمثلوا نيجيريا سابقاً إلى جانب كالفن باسي (رينجرز الاسكتلندي) واليافع أكينكونمي أمو (كوبنهاغن الدنماركي).

وتتضمن اللائحة الموسّعة مهاجم واتفورد الإنكليزي إيمانويل دنيس ومهاجم الهلال السعودي أوديون إيغالو الغائبين عن كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

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