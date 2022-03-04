تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: استدعاء لوكمان إلى تشكيلة نيجيريا

وتحلّ نيجيريا ضيفةً على غانا في 25 آذار/مارس الجاري، فيما تقام مباراة الردّ بعد أربعة أيام في أبوجا.

ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات المونديال ليكون أحد خمسة منتخبات إفريقية تشارك في الحدث العالمي المقرّر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في الدولة الخليجية.

وكان لوكمان (24 عاما) حصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي (فيفا) لحمل ألوان نيجيريا بعد تمثيله إنكلترا في منتخبات الفئات العمرية.

هو أحد ثلاثة لاعبين لم يمثلوا نيجيريا سابقاً إلى جانب كالفن باسي (رينجرز الاسكتلندي) واليافع أكينكونمي أمو (كوبنهاغن الدنماركي).

وتتضمن اللائحة الموسّعة مهاجم واتفورد الإنكليزي إيمانويل دنيس ومهاجم الهلال السعودي أوديون إيغالو الغائبين عن كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون.