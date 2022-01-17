تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: الإمارات تواجه سوريا وإيران بغياب أبرز هدافيها

وتلتقي الامارات مع سوريا في 27 كانون الثاني/يناير الحالي في دبي، قبل أن تحل ضيفة على إيران في الأول من شباط/فبراير.

ويحتل "الأبيض" المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف إيران المتصدرة (16 نقطة) وكوريا الجنوبية (14).

وسيحرم المنتخب الإماراتي بسبب الإصابة من خدمات مبخوت متصدر ترتيب هدافي التصفيات برصيد 14 هدفاً، وليما ثاني هدافي"الأبيض" برصيد 5 أهداف والذي انتهى موسمه بعد تعرضه لقطع في وتر أخيل خلال مباراة فريقه الوصل أمام العين السبت في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.



وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: علي خصيف (الجزيرة)، محمد الشامسي (الوحدة)، عادل الحوسني (الشارقة)، فهد الظنحاني (بني ياس).

للدفاع: بندر الاحبابي (العين)، محمد العطاس وخليفة الحمادي وعبدالله ادريس (الجزيرة)، وليد عباس وعبد العزيز هيكل (شباب الأهلي)، محمود خميس (الوحدة)، شاهين عبدالرحمن وسالم سلطان (الشارقة).

للوسط: علي سالمين (الوصل)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، ماجد راشد (الشارقة)، ماجد حسن (باب الأهلي)، يحيى نادر (العين)، طحنون الزعابي (الوحدة).

للهجوم: كايو كانيدو (العين)، حارب عبدالله ومحمد جمعة (شباب الأهلي)، خليل الحمادي (الوحدة)، زايد العامري (الجزيرة)، سهيل النوبي (بني ياس)، علي صالح (الوصل)، سيبستيان تاليابوي (النصر).

م خ/ا ح





