تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: سوريا تكمل مبارياتها "البيتية" في الإمارات



وقال الاتحاد القاري "يؤكد الاتحاد الآسيوي أن سوريا ستتابع خوض مبارياتها البيتية ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى قطر على أرض محايدة".

وأضاف "وبالتالي ستقام المباراة المقبلة بين سوريا وكوريا الجنوبية الثلاثاء 1 شباط/فبراير 2022 في الإمارات العربية المتحدة".

وتبحث سوريا عن فوزها الأول في الدور الثالث الحاسم، إذ تتذيل ترتيب المجموعة بنقطتين من تعادلين وأربع هزائم.

في المقابل، اقتربت إيران وكوريا الجنوبية من حجز بطاقتي التأهل المباشرتين من المجموعة، مع تصدر الأولى (16 نقطة) بفارق نقطتين عن كوريا التي تبتعد بفارق كبير يبلغ 8 نقاط عن الإمارات الثالثة والباحثة عن خوض الملحق.

ويبقى لسوريا أربع مباريات، فتحل على الإمارات في 27 كانون الثاني/يناير المقبل، ثم تواجه كوريا الجنوبية، قبل أن تحلّ على لبنان في 24 آذار/مارس وتختتم مشوارها أمام العراق في 29 آذار/مارس.