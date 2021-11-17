وحتى الآن تأهلت عشرة منتخبات أوروبية إلى النهائيات العالمية المقررة في قطر بداية من الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 وحتى الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته، إذ صعدت مباشرة إلى المونديال القادم كل من صربيا متصدرة المجموعة الأولى على حساب البرتغال وإسبانيا متصدرة المجموعة الثانية وسويسرا متصدرة المجموعة الثالثة على حساب إيطاليا بطلة أوروبا، وفرنسا متصدرة المجموعة الرابعة وبلجيكا متصدرة المجموعة الخامسة.

وحسمت الدنمارك متصدرة المجموعة السادسة تواجدها في مونديال قطر كما تأهلت هولندا متصدرة المجموعة السابعة وكرواتيا متصدرة المجموعة الثامنة وإنجلترا عن المجموعة التاسعة إضافة إلى ألمانيا صاحبة الصدارة في المجموعة العاشرة.

نظام جديد للملحق

وتم اعتماد نظام جديد للملحق الأوروبي يقضي بصعود 10 منتخبات صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها إضافة إلى أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية لم يتأهلا إلى المونديال أو إلى الملحق من خلال المجموعات.

وبحسب هذا النظام فإن المنتخبات المتأهلة إلى الملحق بلغت 12 منتخباً سيتم تقسيمها على ثلاثة مسارات "أ - ب - ج" كل مسار يضم أربعة منتخبات سيلعب بحسب القرعة كل منتخبين في الدور نصف النهائي "من مباراة واحدة" ثم سيتواجه المنتخبان الفائزان في مباراة حاسمة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، علماً بأن المنتخبات الستة الأولى بحسب التصنيف الأوروبي ستخوض مواجهة نصف النهائي على أرضها.

المنتخبات المتأهلة

وتأهلت إلى الملحق المنتخبات صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها وهي البرتغال ثانية المجموعة الأولى والسويد ثانية المجموعة الثانية وإيطاليا ثانية المجموعة الثالثة وأوكرانيا ثانية المجموعة الرابعة وويلز ثانية المجموعة الخامسة واسكتلندا ثانية المجموعة السادسة وتركيا وصيفة بطل المجموعة السابعة وروسيا ثانية المجموعة الثامنة إضافة إلى بولندا ثانية التاسعة ومقدونيا الشمالية ثانية المجموعة العاشرة.

وسينضم على المنتخبات العشرة ثواني المجموعات، كل من النمسا وجمهورية التشيك من دوري الأمم الأوروبية.

تصنيف المنتخبات وموعد القرعة

وبحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن المنتخبات الستة الأولى في التصنيف هي كل من (البرتغال – اسكتلندا – إيطاليا – روسيا - السويد – ويلز) بينما منتخبات المستوى الثاني ستكون كل من (تركيا – بولندا - ومقدونيا الشمالية – وأوكرانيا – والنمسا – وجمهورية التشيك).

وبذلك فإن منتخبات المستوى الأول ستلعب مباريات نصف النهائي على أرضها، علماً بأن القرعة ستجنب مواجهة روسيا مع أوكرانيا لأسباب سياسية.

وسيتم سحب قرعة الملحق الأوروبي في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهي القرعة التي على أثرها ستتحدد مواجهات الدور نصف النهائي ومكان المباراة النهائية في كل مسار من المسارات الثلاثة.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي في المسارات الثلاثة في الرابع والعشرين من آذار/مارس من عام 2022 علماً بأن المباريات النهائية الثلاثة ستقام في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

