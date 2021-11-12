تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: مصر تبلغ الدور الحاسم باقتدار

لحقت مصر بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بتعادلها الثمين مع مضيفتها أنغولا 2-2 الجمعة في لواندا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وتقدمت أنغولا بهدفين لهيلدر كوستا (25) ومبالا نزولا (35 من ركلة جزاء)، وردّت مصر عبر محمد النني (45+1) وأكرم توفيق (59) إثر تمريرتين حاسمتين من نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

واستغل الفراعنة جيدا خسارة ليبيا المطاردة المباشرة أمام الغابون صفر-1 ليحجزوا بطاقة المجموعة بعدما رفعوا رصيدهم في صدارتها إلى 11 نقطة بفارق أربع نقاط أمام الغابون ضيفتهم في الجولة السادسة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

ويتأهل إلى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.