تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: جورجيا تفاجئ السويد

وانتظر المنتخب الجورجي الشوط الثاني لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات بفضل خفيشا كفاراتسخيليا صاحب الهدفين في الدقيقتين 61 و77.

وحافظ المنتخب السويدي، رغم خسارته الثانية في التصفيات، على صدارة مجموعته ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، ولكنه بات مهدداً بخسارة المركز الأوّل بانتظار نتيجة مباراة وصيفه الإسباني الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين ويحلّ ضيفاً على اليونان.

وتلتقي السويد و"لا روخا" في مواجهة حاسمة بينهما في إشبيلية في الجولة الأخيرة من التصفيات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، في سعي المنتخبين لحسم المركز الأوّل والتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.

في المقابل، رفعت جورجيا التي خاضت جميع مبارياتها في التصفيات رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.