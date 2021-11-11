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الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: جورجيا تفاجئ السويد

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وضعت جورجيا المغمورة ضيفتها السويد في مرمى نيران وصيفتها إسبانيا بعدما ألحقت بها هزيمة مفاجئة 2-صفر الخميس، في الجولة التاسعة من المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وانتظر المنتخب الجورجي الشوط الثاني لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات بفضل خفيشا كفاراتسخيليا صاحب الهدفين في الدقيقتين 61 و77.

وحافظ المنتخب السويدي، رغم خسارته الثانية في التصفيات، على صدارة مجموعته ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، ولكنه بات مهدداً بخسارة المركز الأوّل بانتظار نتيجة مباراة وصيفه الإسباني الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين ويحلّ ضيفاً على اليونان.

وتلتقي السويد و"لا روخا" في مواجهة حاسمة بينهما في إشبيلية في الجولة الأخيرة من التصفيات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، في سعي المنتخبين لحسم المركز الأوّل والتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.

في المقابل، رفعت جورجيا التي خاضت جميع مبارياتها في التصفيات رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

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