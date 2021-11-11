English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: ميسي جاهز لمواجهة الأوروغواي بحسب سكالوني

من قبل

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الخميس أن مواطنه النجم ليونيل ميسي بات جاهزاً لخوض المواجهة المنتظرة أمام أوروغواي ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

AFP


وغاب الفائز بالكرة الذهبية ست مرات عن آخر مباراتين لناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب شعوره بانزعاج عضلي في أحد الفخذين وألم متكرر في ركبته اليسرى.

وكان من المتوقع أن يغيب "البرغوث" عن مواجهة مضيفه الأوروغواياني، لكن أسهم تواجده داخل المستطيل الأخضر ارتفعت كثيراً بعد تعافيه ومشاركته في تمارين فريقه.

قال سكالوني في مؤتمر صحافي قبيل اللقاء المنتظر "ميسي في حالة جيدة وفي حال استمر كذلك، فسيلعب".

وأضاف "من حيث المبدأ، إنه متاح. إذا كان في حالة جيدة، فأنتم تعرفون بالفعل ما أفكر به عن أسلوب لعبه ووضعه في المنتخب" و"سنتخذ القرار النهائي بعد ظهر اليوم (الخميس)".

وكان من المقرر أن تجري الأرجنتين تمارينها في ضواحي العاصمة بوينس آيرس بعد ظهر الخميس قبل أن تسافر إلى أوروغواي، فيما انضم ميسي إلى المعسكر التدريبي الاثنين، حيث تدرب بداية بشكل منفرد قبل أن ينضم إلى زملائه لخوض التمارين الجماعية الأربعاء.

وأردف المدرب الأرجنتيني "من السهل التعايش مع ميسي، الذي يريد دائمًا اللعب، لأنني أريده أيضًا أن يلعب دائمًا".

ويحتل منتخب "التانغو" المركز الثاني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية، متأخراً بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة ومتقدماً بفارق تسع نقاط عن منافسه المقبل أوروغواي، قبل أن يستقبل رفاق ميسي الجار اللدود البرازيل في سان خوان الأسبوع المقبل.

تصفيات كأس العالم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين أوروغواي ليونيل سكالوني تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق التعادل يحسم مواجهة المنتخب ال
اقرأ
التعادل يحسم مواجهة المنتخب العماني ونظيره الصيني
التالي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 202
اقرأ
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: روسيا تكتسح قبرص بسداسية وتعزّز صدارتها

آخر الأحداث

>