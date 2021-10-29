تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: كوتينيو يعود إلى تشكيلة البرازيل

وابتعد ابن الـ29 عاماً طويلاً عن الملاعب بسبب الإصابة في ركبته، لكنه عاد مؤخراً للعب مع فريقه برشلونة بشكل أساسي، ما فتح الباب أمامه للعودة إلى تشكيلة منتخب بلاده.

وأشاد تيتي بكوتينيو "لاعب الوسط الخلاق. لاعب كبير في طور العودة إلى أفضل مستوياته".

وعلى الرغم من الأداء المميز الذي يقدمه في مستهل الموسم الحالي مع قطب إسبانيا الآخر ريال مدريد، قرّر تيتي استبعاد المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور بعدما كان مع المنتخب خلال النافذة الدولية الأخيرة.

كما غاب عن التشكيلة نجم إيفرتون الإنكليزي ريتشارليسون بسبب معاناته البدنية في مستهل الموسم الجديد.

وعلى غرار المباريات التي خاضها "سيليساو" خلال الشهر الحالي في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضد فنزويلا (3-1) وكولومبيا (صفر-صفر) وأوروغواي (4-1)، ضمّت التشكيلة رباعي الدوري الفرنسي نيمار وماركينيوس (باريس سان جيرمان) ولوكاس باكيتا (ليون) وجيرسون (مرسيليا).

ويأمل نيمار أن يعوّض ظهوره المخيب مع سان جيرمان في مستهل الموسم الجديد من خلال تقريب "سيليساو" خطوة إضافية من حسم تأهله إلى المونديال القطري الذي قد يكون الأخير لنجم برشلونة الإسباني السابق بحسب ما أفاد بعد الأداء الباهت الذي قدمه في التعادل مع كولومبيا والذي عوّضه في الفوز الكبير على أوروغواي.

وتحلق البرازيل في صدارة المجموعة الموحّدة لأميركا الجنوبية بعد فوزها بعشر من مبارياتها الـ11 حتى الآن، مبتعدة بفارق 6 نقاط عن غريمتها الأرجنتين الثانية.

ويلتقي رجال تيتي الذين لم تهتز شباكهم سوى 4 مرات في 11 مباراة، مع كولومبيا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في ساو باولو، قبل موقعة القمة خارج الديار ضد الأرجنتين في 16 منه في لقاء ثأري بعد الخسارة أمام الأخيرة في نهائي كوبا أميركا في تموز/يوليو صفر-1 على ملعب "ماراكانا".

وكان من المفترض أن تكون المواجهة الأولى بين الغريمين بعد نهائي كوبا أميركا في الخامس من أيلول/سبتمبر، لكن اللقاء توقف بعد دقائق معدودة على بدايته في ساو باولو نتيجة تدخل السلطات الصحية لاتهام بعض لاعبي الضيوف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

وضمنت البرازيل إلى حد كبير بطاقتها إلى قطر 2022 بما أنها تتصدر بفارق 15 نقطة عن أوروغواي صاحبة المركز الخامس المؤهل إلى ملحق قاري (يتأهل مباشرة إلى النهائيات أصحاب المراكز الأربعة الأولى).



وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وغابريال تشابيكو (غريميو).

- للدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، إيمرسون (توتنهام الإنكليزي)، رينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الإنكليزي).

- للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فابينيو (ليفربول الإنكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جيرسون (مرسيليا الفرنسي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني).

- للهجوم: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ماثيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني)، نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنكليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي).

