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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: المغرب إلى الدور الحاسم

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بلغ المنتخب المغربي الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بفوزه الباهر على غينيا 4-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة.

Reuters

حجز المنتخب المغربي بطاقته إلى الدور الأخير من التصفيات المونديالية بتحقيق فوزه الرابع من أربع مباريات، على غينيا في الرباط، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وسجل أهداف المغرب جناح هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي (21)، ولاعب ستاندر لياج البلجيكي سليم أملاح (42 و65)، وجناح أنجيه الفرنسي سفيان بوفال (89)، بينما سجل مامادو كانيه هدفاً شرفياً لغينيا (31).

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

ورغم خوض المباراة في الرباط، كان المغرب زائراً إذ اختارت غينيا اللعب هناك على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد.

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