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دوري الأمم الأوروبية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: الولايات المتحدة تحقق فوزها الثاني وتتصدّر

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حققت الولايات المتحدة ثاني انتصاراتها في تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بفوزها على جامايكا 2-صفر في الجولة الرابعة.

Reuters


وإلى جانب الثنائية التي منحت الفوز للأميركيين وسجلها النجم الشاب ريكاردو بيبي (18 عاماً) (49 و62)، استفاد المنتخب الأميركي من تعادل كندا مع مضيفتها المكسيك 1-1، لتتصدر الترتيب بثماني نقاط، وبفارق الأهداف عن المكسيك، فيما حلت كندا ثالثة مع ست نقاط.
                  
وفيما يلي النتائج :
                  
المكسيك - كندا 1-1
السلفادور - باناما 1-صفر
الولايات المتحدة - جامايكا 2-صفر
هندوراس - كوستاريكا صفر-صفر
                  
الترتيب :
الولايات المتحدة  8 نقاط
المكسيك           8
كندا                  6
باناما                5
السلفادور         5
كوستاريكا        3
هندوراس         3
جامايكا             1

الولايات المتحدة تصفيات كأس العالم المكسيك كندا جامايكا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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