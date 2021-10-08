تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: الولايات المتحدة تحقق فوزها الثاني وتتصدّر



وإلى جانب الثنائية التي منحت الفوز للأميركيين وسجلها النجم الشاب ريكاردو بيبي (18 عاماً) (49 و62)، استفاد المنتخب الأميركي من تعادل كندا مع مضيفتها المكسيك 1-1، لتتصدر الترتيب بثماني نقاط، وبفارق الأهداف عن المكسيك، فيما حلت كندا ثالثة مع ست نقاط.



وفيما يلي النتائج :



المكسيك - كندا 1-1

السلفادور - باناما 1-صفر

الولايات المتحدة - جامايكا 2-صفر

هندوراس - كوستاريكا صفر-صفر



الترتيب :

الولايات المتحدة 8 نقاط

المكسيك 8

كندا 6

باناما 5

السلفادور 5

كوستاريكا 3

هندوراس 3

جامايكا 1