وإلى جانب الثنائية التي منحت الفوز للأميركيين وسجلها النجم الشاب ريكاردو بيبي (18 عاماً) (49 و62)، استفاد المنتخب الأميركي من تعادل كندا مع مضيفتها المكسيك 1-1، لتتصدر الترتيب بثماني نقاط، وبفارق الأهداف عن المكسيك، فيما حلت كندا ثالثة مع ست نقاط.
وفيما يلي النتائج :
المكسيك - كندا 1-1
السلفادور - باناما 1-صفر
الولايات المتحدة - جامايكا 2-صفر
هندوراس - كوستاريكا صفر-صفر
الترتيب :
الولايات المتحدة 8 نقاط
المكسيك 8
كندا 6
باناما 5
السلفادور 5
كوستاريكا 3
هندوراس 3
جامايكا 1
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: الولايات المتحدة تحقق فوزها الثاني وتتصدّر
الولايات المتحدة تصفيات كأس العالم المكسيك كندا جامايكا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™