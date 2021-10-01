تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: فليك يستبعد هوملس ويستدعي مولر وتير شتيغن

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، ويستطيع حسم تأهله إلى النهائيات بفوزه على رومانيا في هامبورغ في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ومن ثمّ عندما يزور مقدونيا الشمالية بعد ثلاثة أيام.

واستدعى فليك من جديد في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعباً المخضرم توماس مولر والحارس مارك-أندريه تير شتيغن وماتياس غينتر، وأعاد سبب استبعاد هوملس إلى ضرورة حصول الأخير على الراحة بسبب مشاكل في الركبة.

وقال فليك "الجميع يعرف إمكانيات ماتس عندما يكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة".

سيغيب أيضاً لاعب وسط مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان، ومدافع أتالانتا الإيطالي روبن غوسينز ومدافع دورتموند محمود داهود عن التشكيلة النهائية بسبب الإصابة، فيما برز حضور جمال موسيالا وفلوريان فيرتس في تشكيلة فليك.

وبعد اكتساح أرمينيا 6-صفر وأيسلندا 4-صفر في التصفيات الشهر الماضي، يتطلع فليك إلى المزيد من العروض المقنعة في المباراتين المنتظرتين لحجز مقعد بطل العالم أربع مرات في النهائيات.

وأردف "لدينا فارق أربع نقاط، نريد البناء على ذلك والتأهل بأسرع وقت ممكن".

وهنا التشكيلة:

- حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)

- الدفاع: تيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، دافيد راوم (هوفنهايم)، أنتونيو روديغر (تشيلسي الإنكليزي)، نيكو سكلوتيربيرك (فرايبورغ)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ)، ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)

- الوسط والهجوم: يوزوا كيميش وليون غوريتسكا وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، يوناس هوفمان وفلوريان نويهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، سيرج غنابري ولوروا سانيه وتوماس مولر (بايرن ميونيخ)، كريم أدييمي (ريد بول سالزبورغ النمساوي)، كاي هافيرتس وتيمو فيرنر (تشيلسي الإنكليزي)، ماركو رويس (بوروسيا دورتموند).