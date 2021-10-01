تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: هاشيك يعيد جرادي إلى تشكيلة لبنان

جدّد المدير الفني التشيكي لمنتخب لبنان لكرة القدم إيفان هاشيك الثقة بلاعب أبولون القبرصي باسل جرادي، بضمه إلى لائحة "رجال الأرز" التي ستخوض مواجهتي مضيفيه العراقي والسوري في 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسيقام معسكر إعدادي إعتباراً من يوم غد السبت في العاصمة القطرية الدوحة وذلك قبل مواجهة "أسود الرافدين" على ملعب "ستاد خليفة الدولي" المعتمد أرضاً إفتراضية للمنتخب العراقي، على أن تتجه البعثة بعد المباراة إلى العاصمة الأردنية عمان حيث ستقام المواجهة مع "نسور قاسيون".

وكان جرادي قد طلب الإعفاء من مرافقة البعثة الشهر الماضي إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بسبب الإجراءات المشددة ضد كوفيد-19.

وخسر لبنان أمام كوريا الجنوبية صفر-1، بعدما كان قد تعادل مع الإمارات سلباً.

وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكوريا ونقطتين للإمارات ونقطة واحدة لكل من سوريا والعراق ولبنان.



وفيما يلي التشكيلة كاملة:

-لحراسة المرمى: مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة) وعلي ضاهر (شباب الساحل).

-للدفاع: قاسم الزين (النجمة)، محمد زين طحان (الصفاء)، حسن شعيتو "شبريكو" وحسين الدر (الأنصار)، حسين زين (العهد)، عباس عاصي (شباب الساحل)، جوان أومري (أف سي طوكيو الياباني)، روبير ملكي (الشحانية القطري).

-للوسط: حسين منذر ومحمد حيدر (العهد)، وليد شور (شباب الساحل)، جورج ملكي (إسكيلستونا السويدي)، نادر مطر (معيذر القطري)، باسل جرادي (أبولون القبرصي) ومحمد الدهيني (تريللبورغ السويدي).

-للهجوم: محمد قدوح وهلال الحلوة (العهد)، فضل عنتر (شباب الساحل)، حسن معتوق (الأنصار)، ربيع عطايا (كيداه الماليزي)، حسن سعد "سوني" (الوحدات الأردني)، عمر شعبان "بوغيل" (سوتون يونايتد الإنكليزي)، وهادي غندور (تشارتون أتلتيك الإنكليزي).