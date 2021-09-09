تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: فوز أول للولايات المتحدة

وكان المنتخب الأميركي اكتفى بالتعادل في الجولتين الأوليين سلبا مع السلفادور ومع كندا 1-1.

وكان نجم المباراة مهاجم المنتخب الأميركي الشاب ريكاردو بيبي (18 عاما) الذي سجل هدفا وكانت له اليد الطولى في الأهداف الثلاثة الأخرى لفريقه.

كانت هندوراس الطرف الأفضل في الشوط الأول ونجحت في افتتاح التسجيل بواسطة برايان مويا (27).

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني عندما قام بيبي بمجهود فردي رائع ليمرر كرة متقنة باتجاه أنتوني روبنسون الذي نزل مطلع هذا الشوط وسدد الكرة في الشباك (48). ثم استغل بيبي تمريرة عرضية متقنة من دياندريه يدلين ليتابعها في المرمى (75).

ومرة جديدة كان بيبي صاحب تمريرة حاسمة لزميله برندن أرونسون الذي أطلق كرة قوية عانقت الشباك (86). وسدد بيبي كرة قوية لم يتمكن حارس هندوراس لويس لوبيس من السيطرة عليها ليتابعها سيباستيان ليتغيت داخل الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، أهدرت المكسيك أولى نقاطها في هذه التصفيات باكتفائها بالتعادل مع مضيفتها بنما 1-1. افتتح رولاندو بلاكبيرن التسجيل لأصحاب الأرض (28) وعادل الضيوف بواسطة خيسوس كورونا (76).

وحققت كندا فوزا صريحا على السلفادور بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أتيبا هاتشنسون (6) وجوناثان ديفيد (11) وتايجون بوكانان (59).

وتعادلت كوستاريكا مع جامايكا 1-1. سجل للأول جيمي مارين (3) وللثاني شامار نيكولسون (47).



الترتيب

1- المكسيك 7 نقاط

2- كندا 5

3- الولايات المتحدة 5

4- بنما 5

5- كوستاريكا 2

6- هندوراس 2

7- السلفادور 2

8- جامايكا 1