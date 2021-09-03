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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: تونس تكرم وفادة غينيا الاستوائية

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استهلت تونس مشوارها في الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بفوز كبير على ضيفتها غينيا الاستوائية 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت تلقي موريتانيا لخسارة قاسية على أرضها أمام زامبيا 1-2.

AFP


على ملعب "حماي العقربي" في رادس، عانت تونس الأمرين للفوز على ضيفتها غينيا الاستوائية خصوصا في الشوط الأول الذي صمد خلاله الضيوف بشكل لافت.

وانتظر "نسور قرطاج"، الساعون إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخهم، مطلع الشوط الثاني لهز شباك ضيوفهم، أولا عبر مدافع ميتز الفرنسي ديلان برون بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (54)، قبل أن يطمئن لاعب وسط كولن الألماني إلياس السخيري جماهير منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى الضيوف (78).

وختم مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري المهرجان بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها لاعب وسط الدحيل القطري فرجاني ساسي (82).

وضمن ذات المجموعة، منيت موريتانيا بخسارة قاسية على أرضها عندما سقطت أمام ضيفتها زامبيا 1-2.

وتحل موريتانيا ضيفة على غينيا الاستوائية، وتونس على زامبيا الثلاثاء في الجولة الثانية، 

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخبا وزعت على 10 مجموعات من أربع منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب.

وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى مونديال قطر 2022.

                  
                  
 

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