تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: المغرب يهزم السودان والجزائر تقسو على جيبوتي

بداية قوية لأسود الأطلس

على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في الرباط، وضمن منافسات المجموعة التاسعة، غاب عن تشكيلة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، نجم تشيلسي وبطل دوري أبطال أوروبا حكيم زياش بسبب خلاف بينهما.

واحتاج منتخب "أسود الأطلس" إلى عشر دقائق فقط ليفتتح التسجيل عندما أرسل غانم سايس كرة عرضية إلى أمام مرمى "صقور الجديان" فأخطأ المدافع أمير كمال وهيأها أمام مدافع رين الفرنسي نايف أكرد الذي تابعها بيسراه قوية إلى الشباك (10).

وواصل المغاربة سيطرتهم وأهدروا العديد من الفرص ولا سيما عبر تاعرابت والنصيري، في حين أغلق المنتخب السوداني منطقته واعتمد على استراتيجية المرتدات السريعة التي أجادها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأحكم المنتخب المغربي سيطرته في الشوط الثاني على المجريات، وتمكن من تعزيز تقدمه عندما تسلم لاعب وسط كوينز بارك رينجرز إلياس الشاعر الكرة عن الجهة اليمنى وسددها قوية حولها أبو عقلة عبدالله برأسه بالخطأ في مرمى بلاده (53).



تألق جزائري

وضمن المجموعة الأولى، قاد لاعب ليون الفرنسي إسلام سليماني منتخب "الخضر" إلى اكتساح ضيفه منتخب جيبوتي في قمة عربية أيضاً 8-صفر استضافها ملعب "مصطفى تشاكر" في مدينة بليدة كان نصيبه منها رباعية.

وتابع منتخب الجزائر مسيرته الخالية من الخسارة للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، وهو رقم قياسي إفريقي، والذي حمله سابقاً منتخب كوت ديفوار برصيد 26 مباراة بلا هزيمة بين عامي 2011 حتى 2013.

وجاءت المباراة من طرف واحد، حيث سيطر المنتخب الجزائري على نحو كامل، وتأثر المنتخب الضيف بالنقص العددي منذ منتصف الشوط الأول بعد طرد المدافع محمد يوسف باتيو في الدقيقة 23.

وسجل سليماني رباعية (5، 25 من ركلة جزاء، 46 و53) ورامي بنسبعيني (27) وبغداد بونجاح (40 من ركلة جزاء) ورياض محرز (67) ورامز زروقي (69).

وفي المجموعة عينها، استهل منتخب بوركينا فاسو التصفيات بفوز خارج الديار على النيجر 2-صفر في منافسات المجموعة الأولى.

انتظرت بوركينا فاسو الشوط الثاني لحسم النقاط الثلاث بعدما افتتح مهاجم شاختار دانيتسك الأوكراني لاسينا تراوري التسجيل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مهاجم أخمت غروزني الروسي محمد كوناتي الثاني بعد ثلاث دقائق.

وحذت بنين حذو بوركينا فاسو بفوزها خارج أرضها على مدغشقر 1-صفر، سجله مهاجم بريست الفرنسي ستيف مونيي في الدقيقة 22.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت جمهورية الكونغو مع ضيفتها تنزانيا 1-1.

وفي المجموعة الخامسة، انتهى لقاء كينيا وأوغندا بالتعادل السلبي.

وفي المجموعة الثامنة، تعادلت نامبيا على أرضها مع الكونغو 1-1.

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخبا وزعت على 10 مجموعات من أربع منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب. وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

