تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: فرنسا تخسر خدمات كانتي وتوليسو

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة أنّ لاعب تشيلسي الإنكليزي كانتي "لم يتعاف بشكل كامل" من إصابة في الكاحل الأيسر، فيما يعاني لاعب بايرن ميونيخ الألماني توليسو من "مشكلة عضلية في ربلة السابق لقدمه اليسرى".

ويتصدر منتخب الديوك المجموعة الرابعة في التصفيات بعد ثلاث جولات، ويستهل مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه في ستراسبورغ بمواجهة البوسنة والهرسك الأربعاء، قبل أن يزور كييف لمواجهة أوكرانيا ثاني المجموعة السبت، ثم يختتمها بمواجهة فنلندا في ليون في السابع من الشهر الحالي.

وسيغيب غندوزي ورابيو عن مباراة اليوم، على أن ينضما إلى التشكيلة في ستراسبورغ الخميس.

ولم يوجه المدرب ديدييه ديشان الدعوة إلى رابيو (26 عاما و19 مباراة دولية) الذي كان أساسيا في نهائيات كأس أوروبا، وذلك بسبب غيابه عن تشكيلة فريقه يوفنتوس في المواجهة الافتتاحية للدوري الإيطالي ضد أودينيزي (2-2) بسبب مشكلة عضلية في فخذه الأيسر، لكنه لعب أساسيا في المباراة الثانية ضد إمبولي (صفر-1) السبت الماضي بعد يومين من الإعلان عن التشكيلة الفرنسية.

من جهة أخرى، استدعى المدرب لاعب الوسط غندوزي مرتين خلال العام 2019 دون أن يلعب أي دقيقة. ويقدّم إبن الـ 22 عاماً بداية قوية مع فريقه مرسيليا الذي يلعب معه مُعارًا من أرسنال الإنكليزي، حيث سجّل هدفا أمام سانت إتيان السبت الماضي في الدوري الفرنسي.

وسيعوّل ديشان في مباراة الأربعاء على خبرة الثنائي بول بوغبا وتوماس ليمار، بالإضافة إلى جوردان فيريتو وأوريليان تشواميني لتعويض الغيابات في وسط الملعب.

