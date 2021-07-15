تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: التشيكي هاشيك مدرباً لمنتخب لبنان



وسيقود هاشيك منتخب "رجال الأرز" في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، كأس العرب التي تستضيفها قطر بنهاية العام الجاري والتي تنظم بإشراف الاتحاد الدولي (فيفا)، بالإضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والتي تقام في الصين والتي تأهل إليها المنتخب اللبناني تلقائياً بعد بلوغه الدور الحاسم من التصفيات.

ويُعدّ هاشيك (57 عاما) من أعمدة نادي سبارتا براغ كلاعب في ثمانينيات القرن الماضي، حيث توّج معه ببطولة تشيكوسلوفاكيا خمس مرات، ثم لعب مع ستراسبورغ الفرنسي لأربعة مواسم وكانت له تجربة في الدوري الياباني مع سانفريتشي هيروشيما وجيف يونايتد إيتشيهارا قبل أن يختتم مسيرته مع سبارتا براغ مجدداً.

وبدأ مسيرته التدريبية عام 1999 مع ناديه الأم سبارتا براغ، حيث استمرّ لموسمين توج فيهما بلقب الدوري التشيكي، ثم درب ستراسبورغ لموسمين أيضاً، قبل الانتقال إلى الدوري الياباني حيث أشرف على فيسيل كوبي، وبعدها إلى الإمارات حيث تولى الإدارة الفنية لنادي الوصل.

وخاض التشيكي عديد التجارب مع كل من سانت إتيان الفرنسي والهلال السعودي ونادي قطر وأندية الأهلي والفجيرة والإمارات (الإمارات).

ويلعب منتخب لبنان في الدور الحاسم ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا. ويدشن لبنان مسيرته في الثاني من أيلول/سبتمبر بمواجهة مضيفه "الأبيض".