تصفيات أوقيانوسيا المونديالية ستقام في قطر



وستشارك تسعة منتخبات عقب انسحاب ساموا الأميركية وساموا.



ستلعب تصفيات أوقيانوسيا في شكل بطولة مصغرة تضم ثمانية منتخبات وتتكون من دور المجموعات، الدور نصف النهائي والنهائي. وستُلعب مباراة تأهيلية واحدة بين الاتحادين الأعضاء في أوقيانوسيا الأدنى تصنيفًا (الترتيبان الثامن والتاسع بناءً على تصنيف فيفا العالمي) للحصول على الحق في المشاركة في البطولة المصغرة للمسابقة التمهيدية.



وسيقام سحب القرعة الإثنين لمرحلة المجموعات من البطولة المصغرة لتحديد مسارات المنتخبات الثمانية المشاركة من خلال توزيعها على مجموعتين.



ولم تتمكن أوقيانوسيا من تنظيم مسابقات للمنتخبات الوطنية منذ أواخر عام 2019 بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" وما يرافقها من قيود صارمة ودائمة على السفر والحجر الصحي.