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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات أوقيانوسيا المونديالية ستقام في قطر

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أعلن "فيفا" عن إقامة بطولة تأهيلية لنهائيات كأس العالم 2022 لمنطقة أوقيانوسيا في الفترة من 14 إلى 30 آذار/مارس من العام المقبل، والتي ستجمع ثمانية منتخبات في قطر وستمنح بطاقة مباراة فاصلة في حزيران/يونيو 2022.

Reuters


وستشارك تسعة منتخبات عقب انسحاب ساموا الأميركية وساموا. 

ستلعب تصفيات أوقيانوسيا في شكل بطولة مصغرة تضم ثمانية منتخبات وتتكون من دور المجموعات، الدور نصف النهائي والنهائي. وستُلعب مباراة تأهيلية واحدة بين الاتحادين الأعضاء في أوقيانوسيا الأدنى تصنيفًا (الترتيبان الثامن والتاسع بناءً على تصنيف فيفا العالمي) للحصول على الحق في المشاركة في البطولة المصغرة للمسابقة التمهيدية. 

وسيقام سحب القرعة الإثنين لمرحلة المجموعات من البطولة المصغرة لتحديد مسارات المنتخبات الثمانية المشاركة من خلال توزيعها على مجموعتين. 

ولم تتمكن أوقيانوسيا من تنظيم مسابقات للمنتخبات الوطنية منذ أواخر عام 2019 بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" وما يرافقها من قيود صارمة ودائمة على السفر والحجر الصحي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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