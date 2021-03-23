تشي آدمز يتحدث عن أسباب انضمامه لمنتخب اسكتلندا

وانضم آدمز الأسبوع الماضي لتشكيلة إسكتلندا لأول مرة قبل خوض مباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ هذا الشهر.

وشارك اللاعب البالغ عمره 24 عاماً مع منتخب إنجلترا تحت 20 عاماً سابقا، لكنه نال حق تغيير وجهته لأن بعض أجداده أسكتلنديين.

وقال آدمز الذي سجل سبعة أهداف وصنع أربعة أهداف مع ساوثهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز: "أعرف أن الكثير من الناس سيقولون إني فعلت ذلك بسبب بطولة أوروبا لكني لا أعتقد أن هذا هو الموقف".

وأضاف "أعتقد أن الاستدعاء جاء في التوقيت المناسب. عندما كنت أصغر، لم أكن أعرف جسدي وكيف سأتقلم لكني أعتقد أني في عمر مناسب".

وتلعب إسكتلندا على أرضها مع النمسا يوم الخميس قبل أن تلعب خارج ملعبها يوم الأحد في الجولة الثانية من التصفيات، ثم تستضيف جزر الفارو في 31 آذار/مارس.

وستلعب إسكتلندا في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا، التي تأجلت لعام واحد بسبب جائحة كوفيد-19، إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وجمهورية التشيك.

