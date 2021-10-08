تركيا تضيع فرصة اقتناص الوصافة من النرويج

أجبرت النرويج مضيفتها تركيا على التعادل 1-1 اليوم الجمعة في المرحلة السابعة من مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتقدّمت تركيا أولاً بهدف مبكر حمل توقيع أكتوركوغلو في الدقيقة السابعة لكن ثورستفيدت أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وكانت تركيا تمني النفس بالانتصار لخطف المركز الثاني من النرويج إلا أنّ زملاء أوديغارد دافعوا بشراسة عن مرماهم وأبطلوا مفاتيح لعب أصحاب الأرض.

وصار رصيد النرويج 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة فيما رفعت تركيا رصيدها إلى 12 نقطة.