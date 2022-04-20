تحديد موعد مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة، بين كوستاريكا رابعة تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ليشارك في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وإسبانيا واليابان.

وذكر حساب الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم الأربعاء على تويتر أنه "تم تحديد موعد ملحق مونديال قطر 2022 بين نيوزيلندا وكوستاريكا في 14 حزيران/يونيو 2022 في الدوحة، قطر".

ولا تزال هوية ثلاثة منتخبات من أصل 32 غير محددة للنهائيات المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في قطر، إذ تتواجه الإمارات مع أستراليا في ملحق قاري في الدوحة في 7 حزيران/يونيو لتحديد خامس آسيا، والفائز بينهما يلاقي البيرو خامسة أميركا الجنوبية في 13 منه في العاصمة القطرية أيضاً. يتأهل الفائز إلى المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس.

أما الملحق الثالث الذي تأخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد وضع أوكرانيا بمواجهة مضيفتها اسكتلندا في الأول من حزيران/يونيو، والفائز بينهما يلاقي ويلز في كارديف في الخامس منه لبطاقة تؤهل إلى المجموعة الثانية التي تضم إنكلترا والولايات المتحدة وإيران.