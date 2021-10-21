تحديد موعد قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 15:22 قرعة ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي سيشارك فيها 12 منتخباً ستجرى في الـ26 نوفمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية. REUTERS كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق ميرام يعلن اعتزاله دولياً بعد اقرأ التالي آخر الأحداث October 21, 2021 15:22 تحديد موعد قرعة الملحق الأوروبي October 18, 2021 18:35 ميرام يعلن اعتزاله دولياً بعد خلاف مع أدفوكات October 15, 2021 14:38 لاوتارو يعترف بصعوبة الفوز على بيرو October 15, 2021 14:20 رافينيا سيتذكر ما فعله وتشيتشي يشكر بيلسا October 15, 2021 09:24 الباراغوي تقيل مدربها الأرجنتيني بيريسو October 15, 2021 04:58 نيمار يبدع ويساهم في فوز البرازيل على أوروغواي October 15, 2021 04:10 منتخب تشيلي يتجاوز فنزويلا بثلاثية October 15, 2021 04:06 الأرجنتين تواصل الانتصارات October 15, 2021 01:32 تعادل كولومبيا والإكوادور بعد مباراة متوترة October 14, 2021 23:54 فوز كبير لبوليفيا على باراغواي