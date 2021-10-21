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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تحديد موعد قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

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قرعة ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي سيشارك فيها 12 منتخباً ستجرى في الـ26 نوفمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.

REUTERS

 


 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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