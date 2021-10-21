تحديد موعد قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 15:22 قرعة ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي سيشارك فيها 12 منتخباً ستجرى في الـ26 نوفمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.