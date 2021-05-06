تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

وقال الاتحاد القاري في بيان إن "لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قرر تأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم".
وأضاف "ستقام التصفيات الآن خلال النوافذ الدولية في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2021، وكذلك آذار/مارس 2022"، دون مزيد من التوضيحات حول الجدول الزمني.
وتابع أن القرار يأخذ في الاعتبار "التحديات التي تمثلها إدارة وباء كوفيد-19، والحرص على ضمان ظروف اللعب المثلى"، مشيراً إلى أن "(إعادة تقييم) بروتوكولاته (...) خصوصاً الفحوصات قبل المباراة".
وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الافريقية بواقع جولتين في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، ثم يُقام الملحق في آذار/مارس من العام المقبل بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد أن تأجلت من مطلع العام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19.