بيتروفتش يعلن تشكيلة العراق لمباراتي إيران ولبنان

ويلتقي المنتخب العراقي مضيفه ونظيره الإيراني في العاصمة طهران في السابع والعشرين من كانون ثاني/يناير الجاري قبل أن يواجه منتخب لبنان على ملعب صيدا البلدي في الأول من شباط/فبراير المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى خلف إيران المتصدرة (16 نقطة) وكوريا الجنوبية (14) والإمارات الثالثة (6) ولبنان الرابع (5) ويتقدم على سوريا السادسة والاخيرة (نقطتين).



وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: فهد طالب وعلي ياسين وحسن احمد.

لخط الدفاع: أحمد ابراهيم وعلي فائز (القادسية الكويتي) وأمجد عطوان (الشمال القطري) وفرانس بطرس (هوبر الدانماركي) وأحمد ابراهيم ومهند جعاز (لينشوبينغ السويدي) ومصطفى ناظم (النجمة البحريني) وسعد عبد الأمير وحسن رائد ومناف يونس.

للوسط: أحمد فرحان وحسين علي كريم وحسين علي (الصفاقسي التونسي) وحسين جبار وأمجد عطوان (الشمال القطري) وبشار رسن (قطر القطري) وأمير العماري (هالمستاد السويدي) ومحمد علي عبود وياسر قاسم وشيركو كريم

للهجوم: علي الحمادي (سوانزي ستي) وزيدان اقبال (مانشستر يونايتد) وأيمن حسين (أم صلال القطري) وعلاء عباس.

