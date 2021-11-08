بوغبا يغادر تدريبات منتخب فرنسا مصاباً

وشعر بوغبا بآلام بعد تسديده الكرة على المرمى المتواجد بين خشباته الثلاث ألفونس أريولا، ثم وضع يد على فخذه الأيمن قبل أن يرافقه الى خارج الملعب طبيب المنتخب.

وكان بوغبا لاعب الميدان الوحيد بصحبة مدافع بايرن ميونيح الألماني بنجامان بافار يشارك في هذه الحصة التمرينية التي أشرف عليها شخصياً مدرب المنتخب ديدييه ديشان في اليوم الأول من المعسكر المخصص للجولتين الأخيرتين من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وغاب بوغبا عن فريقه مانشستر يونايتد السبت في المباراة التي خسرها على أرضه ضد جاره اللدود مانشستر سيتي صفر-2 في الدوري الممتاز بسبب طرده في الخسارة المذلة بخماسية نظيفة في "أولد ترافورد" أيضاً على يد الغريم ليفربول قبلها بمرحلتين.

وتلتقي فرنسا السبت مع كازاخستان على ملعب "بارك دي برينس" في باريس، قبل أن تحل الثلاثاء ضيفة على فنلندا في الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الرابعة التي يتصدرها أبطال العالم بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا الثانية مع مباراة أقل من الأخيرة.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات أبطال المجموعات العشر، على أن تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال 2022.