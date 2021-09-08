بلجيكا تتجاوز عقبة بيلاروسيا وتقترب من النهائيات

وسجل لاعب وسط ليستر سيتي الإنكليزي دينيس برايت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

وخاضت بلجيكا المباراة بتشكيلتها الرديفة حيث غاب أبرز عناصرها الأساسية في مقدمتهم القائد جناح ريال مدريد الإسباني إدين هازار وزميله في النادي الملكي حارس المرمى العملاق تيبو كورتوا وصانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين ولاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني أكسيل فيتسل والهداف مهاجم تشلسي الانكليزي روميلو لوكاكو.

وعززت بلجيكا موقعها في الصدارة برصيد 16 نقطة من أصل 18 ممكنة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديها المنتخب التشيكي الذي حافظ على موقعه في الوصافة رغم غيابه عن هذه الجولة مستفيدًا من سقوط ويلز في فخ التعادل السلبي أمام ضيفتها إستونيا.

وبقيت ويلز ثالثة بفارق الاهداف خلف تشيكيا، وتجمد رصيد بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع، فيما كسبت إستونيا نقطتها الأولى في التصفيات.

