بغياب رونالدو... البرتغال تعود من باكو بانتصار مريح

وبعدما بدأت منافسات هذه المجموعة بالفوز على أذربيجان بالذات 1-0، تعادلت البرتغال مع صربيا 2-2 في آذار/مارس الماضي، لكنها عادت وحققت ثلاثة انتصارات متتالية على لوكسمبورغ (3-1) وآيرلندا (2-1) قبل أن تجدد الثلاثاء الانتصار على أذربيجان.

وتصدر فريق المدرب فرناندو سانتوس الذي تنازل هذا الصيف عن لقب كأس أوروبا بخروجه من ثمن النهائي على يد بلجيكا (0-1)، المجموعة موقتاً بفارق ثلاث نقاط أمام صربيا التي تحل لاحقاً ضيفة على إيرلندا الشمالية.

وخاضت البرتغال اللقاء بغياب رونالدو الذي أضاف الأربعاء الماضي انجازاً جديداً إلى رصيده الشخصي بعدما بات أفضل هداف على الصعيد الدولي.

وبما أن متصدر المجموعة فقط يتأهل مباشرة الى النهائيات، من المرجح أن تكون الجولة الأخيرة المقررة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر حاسمة بالنسبة للبرتغال لأنها تستضيف صربيا.

وسيطر المنتخب البرتغالي تماماً على اللقاء وسط تكتل دفاعي للفريق المضيف الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي جاني دي بيازي، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بهدف رائع لبرناردو سيلفا الذي وصلته الكرة من برونو فرنانديش بتمريرة طويلة في ظهر الدفاع، فتلقفها "على الطاير" بحركة فنية جميلة بيسراه من زاوية صعبة جداً وأودعها الشباك بمساعدة القائم الأيمن.

ولم ينتظر رجال فرناندو سانتوس طويلاً لإضافة الثاني عندما لعب برونو فرنانديش كرة عرضية طويلة أخرى باتجاه القائم الأيمن، فحضرها ديوغو جوتا لأندريه سيلفا الذي سددها في الشباك من دون أي مضايقة من الدفاع (31).

وواصل البرتغاليون هيمنتهم التامة لكن التكتل الدفاعي منعهم من الوصول الى الشباك مجدداً وذلك حتى الدقيقة 75 حين أضاف جوتا الهدف الثالث بكرة رأسية إثر عرضية من جواو كانسيلو.