برونو فرنانديش ... يلمع في يونايتد ويخبو مع البرتغال

ولم يعد فرنانديش عشية احتفاله بعيد ميلاده السابع والعشرين يملك ترف إضاعة الوقت كي يفرض نفسه أساسياً في تشكيلة منتخب بلاده الذي يعج بالمواهب الفردية لكنه يسعى إلى إيجاد حوافز جديدة بعد تتويجه بطلاً لكأس أوروبا عام 2016، وبدوري الأمم الأوروبية عام 2019.

ولخص المعلق البرتغالي انتونيو تاديا حال المنتخب البرتغالي حالياً غداة فوزه الصعب على جمهورية آيرلندا 2-1 الأسبوع الماضي بقوله "مشكلة المنتخب البرتغالي أنه يملك العديد من اللاعبين الموهوبين، الكثير من اللاعبين الذين يملكون إمكانيات فردية كبيرة أمثال كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، برونو فرنانديش..."

ويضيف هذا الصحافي الرياضي "برناردو سيلفا لاعب يعتمد أكثر على اللعب الجماعي في الوقت الذي يكون فيه فرنانديش حاسما عادة" وذلك في سؤال عن رهان مدرب المنتخب فرناندو سانتسو بإشراك اللاعبين سوياً في وسط الملعب.

سمح الفوز على آيرلندا بثنائية متأخرة لرونالدو الذي انفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف على صعيد المنتخبات الوطنية مع 111 هدفا باحتفاظ البرتغال بصدارة المجموعة بالاشتراك مع صربيا ولكل منهما 10 نقاط.

في تلك المباراة وعلى الرغم من مشاركته أساسياً، اكتفى فرنانديش بالحصول على ركلة جزاء في مطلع المباراة أهدرها رونالدو، ثم تسديد ركلة حرة مرت الى جانب القائم. لكنه أيضاً لم يحسن ربط خط الوسط بالهجوم.



مع رونالدو على الجبهتين

وتفوقت البرتغال على قطر 3-1 السبت في مباراة ودية شارك فيها فرنانديش احتياطياً ونجح في حسم النتيجة نهائياً في صالح فريقه مسجلاً الهدف الثالث من ركلة جزاء رافعاً رصيده من الأهداف الدولية الى 5 أهداف ومثلها تمريرات حامسة في 35 مباراة مع البرتغال وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع أرقامه في مانشستر يونايتد حيث سجل منذ قدومه إليه 43 هدفاً و25 تمريرة حاسمة في 83 مباراة ونافس الموسم الماضي على الجوائز الفردية لأفصل هداف وافضل لاعب لينجح بالتالي في مغامرته في الدوري الإنكليزي.

وبالتالي يتعين على فرنانديش تحسين أرقامه مع منتخب بلاده لا سيما بعد عروضه المخيبة في كأس أوروبا الأخيرة ما جعله يفقد مركزه الاساسي لصالح ريناتو سانسيز الذي غاب عن مباريات منتخب بلاده الاخيرة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

واستهل فرنانديش الموسم الحالي في صفوف مانشستر بشكل رائع بتسجيله ثلاثية في مباراة فريقه الافتتاحية ضد ليدز يونايتد (5-1)، ويتعين عليه أن يرتقي بمستواه ضد أذربيجان ليسجل نقاطاً لا سيما في غياب زميله الجديد في يونايتد رونالدو الذي سيغيب عن المباراة لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في المباراة ضد ايرلندا.

وسيلتحق فرنانديش برونالدو في الايام المقبلة في مانشستر وربما تكون فرصة للإثنين معا لتحسين التفاهم بينهما ونقل هذه العدوى إلى صفوف المنتخب الوطني في مبارياته المقبلة.





