بروفة أخيرة للعراق قبل المواجهة الحاسمة أمام إيران

يطمح المنتخب العراقي لكرة القدم إلى الحفاظ على صدارته عندما يلاقي هونغ كونغ الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023، فيما تلعب إيران مطاردته بفارق نقطتين مع كمبوديا، قبل مواجهتهما المرتقبة.

بنظام التجمع، تقام المباراة الأولى على استاد علي بن محمد في عراد والثانية على استاد البحرين الوطني بالرفاع، فيما يتصدر العراق (14 نقطة) وتليه إيران (12) المتساوية بعدد النقاط مع البحرين التي خاضت مباراة أكثر، ثم هونغ كونغ (5 نقاط) وأخيراً كمبوديا بنقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات وصيفة إلى الدور الثالث ونهائيات كأس آسيا.

وقد تكون مهمة المنتخب العراقي ضد هونغ كونغ المتواضعة سهلة، لكن فريق المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش تنتظره مباراة هامة ومصيرية في الجولة الأخيرة أمام إيران لحسم صدارة المجموعة الثالثة.

قال كاتانيتش "أمام كمبوديا أدينا نصف واجبنا والآن نهتم بتجديد الفوز أمام هونغ كونغ للاحتفاظ بالصدارة، نأمل في تقديم مستوى أفضل رغم الأجواء الحارة بالبحرين".

ويعول العراق على مهند علي وطارق همام وبشار رسن وعلي حصني وعلاء عبدالزهرة وأمجد عطوان وضرغام إسماعيل.

وفي المباراة الثانية، تلعب إيران بنشوة الفوز على صاحب الأرض البحرين بثلاثية، وستكون مواجهتها أمام كمبوديا بمثابة بروفة أخيرة قبل المواجهة الحاسمة أمام العراق. وكان منتخب إيران تفوق على كمبوديا بنتيجة 14-صفر في مباراة الذهاب.

ويملك منتخب إيران بقيادة مدربه الكرواتي دراغان سكوتشيتش مجموعة من النجوم المتألقين وأبرزهم سردار آزمون ومهدي طارمي ووحيد أميري وكريم أنصاري فرد ومعه الحارس علي رضا بيرانوند والمدافعين حسين كنعاني وسعيد عزت اللهي ولاعبي الوسط علي رضا جهانبخش وعلي غولي زاده.



مبارزة كويتية-أردنية



وفي المجموعة الثانية، تلعب الكويت المضيفة (10 نقاط م 6 مباريات) في مواجهة حاسمة مع الأردن (13 من 6)، فيما تلتقي أستراليا المحلقة في الصدارة (18 نقطة) مع نيبال وصيفة القاع.

ويدرك الأزرق بأن عليه الفوز على النشامى ليستعيد منه المركز الثاني قبل التفرغ لمباراته الأخيرة الثلاثاء المقبل أمام تايوان الأخيرة.

من جهته، يلتقي الأردن مع أستراليا في الجولة الختامية، ويدرك بأنّ عليه الفوز على الكويت لضمان المركز الثاني.

ويبدو أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني اندريس كاراسكو يميل لإدخال تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة أمام أستراليا وخسرتها بثلاثية نظيفة.

وينتظر الجمهور من كاراسكو الدفع بعدد من اللاعبين، بينهم الظهير سامي الصانع ولاعب الوسط المتأخر حمد حربي وصانع الألعاب المخضرم بدر المطوع بالإضافة الى المهاجم يوسف ناصر.

في المقابل، يدرك النشامى ومدربهم البلجيكي فيتال بوركلمانز أن اللحاق بأستراليا مهمة بالغة الصعوبة، وبالتالي كان التركيز منصباً، منذ انطلاق هذا التجمع، على تحقيق المركز الثاني للمنافسة على واحدة من البطاقات الأربع المؤهلة الى الدور الحاسم.

وذكرت وسائل إعلام أردنية ان الاتحاد المحلي خصص مكافآت للمنتخب تصل إلى 15 ألف دولار لكل لاعب في حال النجاح في التأهل الى الدور النهائي.

وقال بوركلمانز إن تركيز فريقه بعد تخطي نيبال ينصب على الاستعداد لمواجهة الكويت نافيا أن يكون لاعبوه خاضوا اللقاء الماضي وهم يفكرون في مواجهة الكويت المهمة "بالنسبة لي كل اللاعبين مهمون سواء شاركوا في المباريات أو لا".

وفي المجموعة الرابعة، تبحث السعودية (14 نقطة) عن فوز رابع توالياً، والاقتراب كثيراً من بلوغ الدور الحاسم، عندما تواجه سنغافورة على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وتتصدر السعودية بفارق نقطتين عن أوزبكستان التي تلعب مع اليمن متذيل الترتيب و7 عن كل من فلسطين وسنغافورة.

ويتفوق الأخضر السعودي على المنتخب السنغافوري تاريخياً، إذ التقيا 8 مرات سابقة، فاز خلالها الأخضر في 7 مباريات وتعادل في واحدة.



الإمارات لمتابعة صحوتها



وفي المجموعة السابعة، تتطلع الإمارات المضيفة إلى تحقيق فوزها الثالث تواليا وتعزيز مركزها الثاني الذي تحتله حاليا برصيد 12 نقطة عندما تلاقي اندونيسيا الأخيرة بنقطة واحدة، قبل مواجهة الحسم في الجولة الأخيرة مع فيتنام المتصدرة برصيد 14 نقطة والتي تلعب مع ماليزيا الرابعة (9 نقاط).

وفي المجموعة الأولى المقامة في الشارقة، ستكون مهمة الصين (13 نقطة) سهلة على الورق لتجاوز جزر المالديف الرابعة (6 نقاط) وتعزيز مركزها الثاني بعدما ضمنت سوريا (21) الصدارة وبالتالي التأهل الى نهائيات كأس آسيا والدور الحاسم للمونديال.

في المجموعة الخامسة التي ضمنت قطر صدارتها، يسعى المنتخب العماني (12 من 6) لتجديد تفوقه على نظيره الافغاني (5 من 6).