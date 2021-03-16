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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

بايرن يمنع ليفاندوفسكي وألابا من اللعب مع منتخبيهما في بريطانيا

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مدرب بايرن ميونيخ يعلن أن ناديه لن يحرر روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا لخوض مباريات مع منتخب بلديهما ضد إنكلترا واسكتلندا بسبب فيروس كورونا.

AFP

أعلن هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ بأن ناديه لن يحرر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمساوي دافيد ألابا لخوض مباريات في صفوف منتخب بلديهما ضد إنكلترا واسكتلندا توالياً في نهاية الشهر الحالي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™بسبب فيروس كورونا المتحور البريطاني.

وقال فليك "لا نريد اتخاذ أي مخاطرة. نرغب أن يعود اللاعبون إلى التدريبات وإيقاع المباريات مباشرة بعد مشاركتهم في صفوف منتخبات بلادهم. القرار يتعلق بهذه النقطة بالذات".

وأضاف "إذا كان يتعين على أي لاعب أن يخضع للحجر لدى عودته، فإنه مسموح للنادي بألا يحرره".

ويتعين على النمسا مواجهة اسكتلندا في غلاسكو في 25 أذار/مارس الحالي، في حين تواجه بولندا نظيرتها إنكلترا في 31 منه على ملعب ويمبلي في لندن، وإذا لعب كل من ليفاندوفسكي وألابا في المملكة المتحدة، يتعين عليهما الخضوع للحجر لدى عودتها إلى بافاريا بسبب القيود الألمانية المفروضة بسبب تداعيات فيروس كورونا وسيغيبان بالتالي عن مباراة القمة ضد لايبزيغ الثاني في الثالث من نيسان/أبريل في الدوري الألماني.

                  
                  
                  
                  
 

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