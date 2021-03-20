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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

بايرن ميونيخ يعود عن قراره بشأن ليفاندوفسكي وألابا

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عاد بايرن ميونيخ عن قراره بعدم السماح لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمساوي دافيد ألابا بالالتحاق بمنتخبي بلديهما لمواجهة إنكلترا واسكتلندا توالياَ في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، بسبب الحجر الالزامي عند عودتهما.

AFP

وقال فليك بعد فوز فريقه الساحق على شتوتغارت برباعية نظيفة بينها ثلاثية لليفاندوفسكي: "أعطينا الضوء الأخضر لكلا اللاعبين".

ويأتي قرار الفريق البافاري بعد تخفيف إجراءات قيود السفر إثر تداعيات فيروس كورونا في بريطانيا اعتباراً من الأحد ما يعني بأنّ اللاعبين يستطيعان الدفاع عن ألوان بلديهما ثم العودة إلى ألمانيا من دون الخضوع للحجر الصحي لا سيما بأنّ مباراة قمة تنتظرهما ضد لايبزيغ.

ووفقاً للقوانين السارية حالياً في ألمانيا، يخضع الأشخاص الذين يصلون من منطقة خطر خارج الاتحاد الأوروبي، بما فيها المملكة المتحدة، للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، لكن الأمور ستتغير اعتباراً من غد الأحد.

وتلتقي بولندا مع إنكلترا في 31 آذار/مارس فيما تواجه النمسا مضيفتها اسكتلندا في 25 منه ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ديفيد ألابا روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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