بايرن ميونيخ يعود عن قراره بشأن ليفاندوفسكي وألابا

وقال فليك بعد فوز فريقه الساحق على شتوتغارت برباعية نظيفة بينها ثلاثية لليفاندوفسكي: "أعطينا الضوء الأخضر لكلا اللاعبين".

ويأتي قرار الفريق البافاري بعد تخفيف إجراءات قيود السفر إثر تداعيات فيروس كورونا في بريطانيا اعتباراً من الأحد ما يعني بأنّ اللاعبين يستطيعان الدفاع عن ألوان بلديهما ثم العودة إلى ألمانيا من دون الخضوع للحجر الصحي لا سيما بأنّ مباراة قمة تنتظرهما ضد لايبزيغ.

ووفقاً للقوانين السارية حالياً في ألمانيا، يخضع الأشخاص الذين يصلون من منطقة خطر خارج الاتحاد الأوروبي، بما فيها المملكة المتحدة، للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، لكن الأمور ستتغير اعتباراً من غد الأحد.

وتلتقي بولندا مع إنكلترا في 31 آذار/مارس فيما تواجه النمسا مضيفتها اسكتلندا في 25 منه ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.