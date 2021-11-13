الولايات المتحدة تحسم مبارزة المكسيك وتتصدر

ورفع لاعبو المدرب غريغ بيرهالتر رصيدهم في الصدارة إلى 14 نقطة من سبع مباريات، بفارق الأهداف عن المكسيك.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة الموحدة التي تضم ثمانية منتخبات إلى نهائيات قطر 2022، فيما يخوض الرابع ملحقاً دولياً.

ترجم بوليسيتش، نجم تشيلسي الإنكليزي، تمريرة تيموثي وياه في الدقيقة 74، بعد خمس دقائق من نزوله بديلاً في المباراة التي أقيمت في سينسيناتي. وسجّل ماكيني، لاعب يوفنتوس الإيطالي، هدف الاطمئنان قبل خمس دقائق من نهاية الوقت، بتسديدة عجز عن صدها حارس المكسيك المخضرم غييرمو أوتشوا.

وأكملت الولايات المتحدة اللحظات الأخيرة بعشرة لاعبين بعد حصول مايلز روبنسون على إنذاره الثاني.

وتابع المنتخب الأميركي حصاده الممتاز، في محاولة لمحو كابوس الغياب عن النسخة الأخيرة من المونديال بعد سبع مشاركات توالياً و10 بشكل عام.

وساهم بتحقيق فوزه صدات الحارس الاحتياطي في مانشستر سيتي الإنكليزي زاك ستيفن في الشوط الأول، أمام إدسون ألفاريس وهيرفينغ لوسانو.

كما حقق المنتخب الأميركي فوزاً جديداً على غريمته في المنطقة المكسيك، بعد نهائي الكأس الذهبية 2021.

قال بوليسيتش العائد من إصابة بفيروس كورونا وأخرى بكاحله "هذا رائع، حضرت الجماهير بكثافة ونعيش لأجل هكذا لحظات".

تابع "كنت مباراة مجنونة وهذا ما توقعناه. كان اختراقهم صعباً وأنا سعيد للمساهمة.. هذه خطوة باتجاه كأس العالم".

كندا تعزز حظوظها

وعزّزت كندا حظوظها بظهور أول في المونديال منذ 1986، بفوزها الثاني توالياً على حساب كوستاريكا خامسة الترتيب 1-صفر في إدمونتون.

وبهدف جوناثان ديفيد في الدقيقة 57، رفعت كندا رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة يتيمة عن الصدارة.

تقف بنما، الطامحة بظهور جديد بعد 2018، وراءها مع 11 نقطة بعد فوزها الصعب على هندوراس متذيلة الترتيب 3-2.

وكانت هندوراس في طريقها إلى الفوز بعد هدفين من ألبيرث إليس (30) وبرايان مويا (59). لكن قبل ربع ساعة من النهاية، قلب الضيوف تأخرهم بثلاثية رائعة حملت توقيع سيسيليو واترمان (77) وسيسار يانيس (81) وإريك ديفيس (85).

وفي مباراة أخرى، تعادلت جامايكا (6 نقاط) مع مضيفتها السلفادور (6) بنتيجة 1-1. سجل لجامايكا ميكايل أنتونيو (82) وللسلفادور أليكس رولدان (90).

