المنتخب المغربي يصل إلى بلاده بعدما كان عالقاً في غينيا (تقارير)

وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب المغربي نظيره الغيني الإثنين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، لكن المباراة تأجلت بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) مساء الأحد "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين ولحماية كل حكام المباراة".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس في وقت متأخر من ليل الأحد، قال محمد مقروف من الاتحاد المغربي لكرة القدم لوكالة فرانس برس بأن أعضاء المنتخب الوطني "صعدوا إلى الطائرة وفي طريقهم الى المغرب"، وذلك بعدما أفاد سابقاً بأن اللاعبين "بأمان وهم حالياً في فندق بعيدا عن التوترات"، كاشفاً بأن الاتحاد "يعمل على إخلاء الفريق اليوم (الأحد). هناك طائرة بانتظاره في المطار".