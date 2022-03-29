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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

المنتخب العراقي يتعادل مع نظيره السوري ويفشل في احتلال المركز الثالث

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تعادل المنتخب السوري مع ضيفه العراقي بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

العراق التي كانت بحاجة للفوز وانتظار تعثر الإمارات تأخرت بهدف علاء الدالي الذي منح سوريا التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط على الانطلاقة، قبل أن يعدل أيمن حسين الكفة للعراق بهدف في الدقيقة الحادية والثلاثين، تعادل لم يكن كافياً لأسود الرافدين لبلوغ الملحق الآسيوي.
 

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